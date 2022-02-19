Краснодарский край готов принять беженцев из ЛНР и ДНР

Власти Краснодарского края готовы предоставить места для размещения и другую поддержку тем, кто вынужден покинуть Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку, - написал Кондратьев.

Стоит отметить, что в последние дни ситуация на Донбассе обострилась. К утру субботы из ДНР эвакуировали в Россию 6,6 тысячи человек, из них 2,4 тысячи - это дети. На данный момент они размещены на территории Ростовской области.