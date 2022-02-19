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19.02.2022 12:42
Рубрика: Власть

МЧС: Беженцев обеспечат всем необходимым, и питанием, и средствами связи

Текст: Тимофей Борисов

Размещенных беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в интернет и медицинскими услугами. Об этом сегодня сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян сразу после окончания очередного оперативного совещания в субботу в Ростове-на-Дону.

На данный момент уже подготовлено 280 пунктов временного размещения. И это только в близлежащих с границей районах. Помимо этого, еще 26 регионов сообщили, что также готовы помочь беженцам с юго-востока Украины.

"В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы принимать беженцев. Кстати, хочу отметить, что РЖД, и мы с руководителем Олегом Валентиновичем Белозеровым на эту тему сейчас говорили, готовы предоставлять сюда составы. Передислоцируем их в другие субъекты РФ", - сообщил журналистам Александр Чуприян .

А введенный сегодня в Ростовской области режим ЧС позволит задействовать дополнительные возможности для оказания помощи всем эвакуируемым из ЛДНР.

МЧС увеличит в области численность психологов и сотрудников подразделений РХБЗ.

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По данным донецких источников российскую границу уже пересекли свыше 10,3 тысяч человек, в их числе более 4,5 тысяч граждан России и свыше 5,8 тысяч граждан Украины, 23 гражданина других государств.

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