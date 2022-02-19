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Рубрика: Общество

Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Специалисты МЧС России будут в круглосуточном режиме заниматься вопросами эвакуации жителей Донецкой и Луганской республик. Для временного размещения людей в Ростовской области подготовлено почти 14 тысяч мест.

Репортаж "РГ": В республиках Донбасса идет эвакуация населения. Но паники нет

"Более семи тысяч человек уже размещены в ПВР. Они обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами связи. Особое внимание мы уделяем пожилым переселенцам", - сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

На всех ПВР организованы медицинские посты и дежурят 86 бригад скорой помощи. Для диагностики коронавирусной инфекции подготовлено более двух миллионов экспресс-тестов ПЦР и 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Кроме того, на пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане Ростовской области продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан.

В регионе уже началась выплата социального пособия в 10 тысяч рублей. Для этих целей выделено около пяти миллиардов рублей.

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