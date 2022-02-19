Ростовская область получит более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев

В Ростовскую область в связи с эвакуацией беженцев из Донбасса будет направлено свыше двух миллионов тестов для тестирования людей на COVID-19. Об этом на оперативном совещании заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

"В ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 миллиона для экспресс-тестирования", - сказал глава минздрава Ростовской области.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации для беженцев будет организована вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионе сформирован запас вакцины от COVID-19, который насчитывает более 500 тысяч доз.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 4528 человек. Всего в регионе болеют свыше 62 тысяч жителей области, в том числе губернатор Василий Голубев. Коэффициент распространения инфекции составляет - 1,3.