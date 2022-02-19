Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России

Когда корреспонденты "РГ" прибыли на Авило-Успенском пограничный пункт пропуска в Ростовской области, сразу попасть на территорию ДНР не удалось. Как сообщили пограничники, пункт пропуска работает только на выход и выезд из ДНР. Прибывающих беженцев, в основном женщин с детьми, распределяли по автобусам, которые приезжали к границе один за другим.

На вопрос, когда можно будет попасть на территорию ДНР, сотрудник пункта пропуска сообщил, что пока такой информацией он не располагает.

- Вы же видите, что происходит и какая неординарная ситуация, - добавил он.

При этом беженцы из ДНР рассказали, что комендантский час в ночь эвакуации в ДНР отменили. Между тем перед пунктом пропуска образовалась огромная очередь из фур.

Корреспонденты "РГ" решили попытаться проехать через пункт пропуска утром. Однако, как оказалось, поселиться в приграничной гостинице сейчас невозможно. Свободных номеров попросту не было. И не только номеров. Перешедшие границу люди с сумками и вещами распологались на ночь даже в фойе гостиницы, полностью занятой оказалась и ближайшая гостиница в райцентре Матвеев Курган. Расположиться на ночь удалось только в Таганроге.