Около четырех тысяч беженцев заселились в ПВР в Ростовской области

По данным на 18 часов 19 февраля, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось свыше четырех тысяч беженцев из Донбасса. Все они обеспечены горячим питанием и медицинской помощью. Об этом "РГ" сообщила начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Тем временем, по данным МЧС ДНР, только к утру субботы из Донецкой Народной Республики эвакуировали в Россию 6,6 тысячи человек, из них 2,4 тысячи - это дети.

- Утром в пунктах временного размещения было около 1700 человек, к вечеру число заселившихся жителей Донбасса увеличилось в несколько раз. Часть беженцев, пересекающих границу, едет к родственникам, часть - транзитом далее по стране, - пояснила Ирина Четвертакова.

В пунктах временного размещения, развернутых на территории Ростовской области, находят приют те, кому ехать некуда.