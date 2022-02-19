Погранслужба ФСБ зафиксировала попадание снарядов по территории России

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области зафиксировало попадание двух снарядов на территории Ростовской области. По данным пограничного управления, один боеприпасов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района.

Попадание и взрыв второго боеприпаса разрушило хозпостройку рядом с частным домом на хуторе Маноцкий этого же района Ростовской области.. По данным Погранслужбы ФСБ, жертв и пострадавших в результате попадания снарядов нет. Следственные органы проводят проверку произошедшего и непосредственно того, откуда и кем были выпущены снаряды.

По сообщениям из ДНР и ЛНР, за последние сутки там наблюдается резкое обострение ситуации. Территория непризнанных республик подвергается все эти часы массированным артиллерийским и минометным обстрелам со стороны Украины.