Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Ростовской области из-за беженцев

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса не изменилась, однако регион находится на пике заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пока среди прибывших беженцев не выявлено инфекционных заболеваний.

"Но хочу обратить внимание, что среди прибывших только 10% в ПВР, только 10% можем контролировать, все остальные - только на пунктах пропуска", - уточнила Попова (цитата по ТАСС).

Глава ведомства отметила, что в регион в ближайшее время дополнительно поставят около 2,3 миллиона тест-систем на COVID-19.

Ранее Попова рассказала, что беженцы будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.