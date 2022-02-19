Прибывшие из ДНР беженцы рассказали, как проходит эвакуация

В палаточный лагерь, развернутый в селе Авило-Успенка Ростовской области, прибывают эвакуированные из ДНР жители.

Встревоженные люди проходят в лагерь прямо с погранперехода. По рациям переговариваются пограничники: "Группа подходит. Ожидайте. Принял".

- Проходите, отдохните, погрейтесь, - слышится в одной из палаток. - Скоро за нами приедут.

- Стреляют сейчас очень сильно, сильнее, чем раньше и ночью, и днем. Решили выехать вчера вечером, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Пролетарского района Донецка пенсионерка Валентина.

По словам беженцев, эвакуация проходит таким образом. В городе объявляют места сбора, куда подъедут автобусы. люди собираются в назначенное место и время и уезжают.

- Очередь очень большая на той стороне. Автобусы приезжают к границе, потом люди переходят границу, - очень серьезно объясняет рано повзрослевший 10-летний Никита.

Беженцы подтверждают, что из ДНР эвакуируют женщин, детей и стариков.

Как ранее писала "РГ", палаточный лагерь предназначен для временного размещения эвакуированных. Для беженцев подготовлено 15 добротных быстровозводимых надувных палаток, в которых расположены двухъярусные койки. Каждая палатка рассчитана на 24 человека.

Лагерь является перевалочным пунктом. Во время нахождения беженцев в лагере администрация района обеспечит людей питанием и горячим чаем. Дальше беженцев планируется разводить по стационарным пунктам размещения.