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19.02.2022 11:41
Рубрика: Власть

Система здравоохранения Ростовской области переведена на особый режим

Текст: Елена Мелихова

Система здравоохранения Ростовской области переведена на особый режим работы, на пунктах пропуска организованы бригады неотложной скорой помощи. Об этом губернатор региона Василий Голубев заявил на совещании по вопросам беженцев с Донбасса.

На данный момент около 1700 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР находятся в пунктах размещения в Ростовской области.

- Также подготовлено 143 пункта временного размещения. И процесс этот продолжается. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 1692 человека, - уточнил губернатор.

В настоящее время на Дону задействовано восемь пунктов временного размещения, для беженцев в целом выделено 13949 мест.

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Властями ДНР и ЛНР организован массовый выезд населения из-за обострения вооруженного конфликта. Первыми покидают свои дома женщины и дети. Также эвакуированы воспитанники детских домов и интернатов.

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