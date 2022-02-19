Система здравоохранения Ростовской области переведена на особый режим работы, на пунктах пропуска организованы бригады неотложной скорой помощи. Об этом губернатор региона Василий Голубев заявил на совещании по вопросам беженцев с Донбасса.

На данный момент около 1700 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР находятся в пунктах размещения в Ростовской области.

- Также подготовлено 143 пункта временного размещения. И процесс этот продолжается. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 1692 человека, - уточнил губернатор.

В настоящее время на Дону задействовано восемь пунктов временного размещения, для беженцев в целом выделено 13949 мест.

Властями ДНР и ЛНР организован массовый выезд населения из-за обострения вооруженного конфликта. Первыми покидают свои дома женщины и дети. Также эвакуированы воспитанники детских домов и интернатов.