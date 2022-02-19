В ЛНР призвали военнообязанных на мобилизационные пункты

Военком ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты, сообщает ТАСС.

Ранее в обеих самопровозглашенных республиках Донбасса объявили всеобщую мобилизацию.

Власти Донецка остановили в субботу движение общественного транспорта, чтобы использовать автобусы и другую муниципальную технику для эвакуации жителей.

Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога. Жители Донецка и пригородов могут эвакуироваться в Россию со станции "Донецк-2", а также с вокзалов Макеевки и Иловайска.

Более 10 тысяч человек прибыли из ДНР и ЛНР в Ростовскую область после начала эвакуации.