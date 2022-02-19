Врио главы МЧС России Чуприян прибыл в лагерь для беженцев

В палаточном лагере, развернутом для эвакуированных из ДНР в селе Авило-Успенка Ростовской области побывал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

В разговоре с беженцами он заверил, что отношение к ним будет таким же как к гражданам РФ, что, впрочем, неудивительно, если учесть, что многие жители ДНР и ЛНР имеют российские паспорта.

Людям окажут всю необходимую поддержку и произведут выплаты.

- Добро пожаловать, - поприветствовал Чуприян беженцев. - Если возникают вопросы, не стесняйтесь их задавать. Наберитесь терпения. Мы понимаем, что это не дом, что вас сорвали. Знаем, что происходит, почему это происходит. Но я думаю, это лучшее решение, что вы согласились и приехали.

- Дальше все у вас будет лучше. Не переживайте, мы с вами, - добавил врио главы МЧС России.

По словам сотрудников МЧС России, беженцы прибывают постоянно. На момент подготовки материала приехали 243 человека, в том числе 81 ребенок.

Всего в палаточном лагере в Авило-Успенка можно разместить 336 человек.