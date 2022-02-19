Челябинский министр высказался за регулирование популяции собак

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Последние случаи нападения собак на людей показали, что популяцию одичавших в суровом климате животных следует регулировать.

- Федеральный закон, по которому мы работаем, не совершенен, - заявил Алексей Кобылин. - Он не учитывает климатических и видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях. Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых по закону возвращают в прежнюю среду, вновь сбиваются в стаи. А стая - это большая опасность!

По мнению министра, гуманное отношение к животным не должно стать причиной пренебрежения к безопасности людей. И запрет на контроль за популяцией бродячих собак нарушает этот баланс.

- По поручению губернатора мы уже подготовили поправки в законодательство, - отметил министр. - Численность животных, особенно в территориях с суровыми холодными зимами, должна регулироваться.

Стоит отметить, что ранее с инициативой по изменению закона выступила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. Она заявила, что отловленных и чипированных собак нельзя отпускать обратно на улицы. Нужно подыскивать им хозяев или содержать в приютах пожизненно.