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17.02.2022 12:50
Рубрика: Происшествия

Челябинский омбудсмен предложила изменить закон об отлове собак

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко предложила концептуально подойти к изменению закона о безнадзорных животных. По ее мнению, ужесточение ответственности ситуации не изменит. Просто чипированных собак нельзя отпускать обратно на улицы, написала правозащитница на своей страничке в Facebook.

- Бездомных отловленных собак не считаю возможным выпускать после стерилизации обратно в среду обитания, - заявила Сударенко. - Нужно находить им хозяев или содержать в приюте до момента естественной смерти. И никак по-другому! Свои предложения направляла автору закона, но увидела лишь инициативу по усилению ответственности чиновников до 200 тысяч рублей штрафа... Не конструктивно, не решит проблему. Уверена, что безопасность людей и любовь к животным можно совместить!

Малообеспеченные уральцы смогут записать питомца на бесплатную стерилизацию

О проблеме бродячих стай на Южном Урале вновь заговорили после серии нападений собак на детей. Вчера 11-летняя девочка в городе Коркино пострадала по дороге в школу. На нее набросилась свора собак, причинив многочисленные травмы головы и тела. Пострадавшая госпитализирована, но если бы не подоспевшие взрослые, все могло закончиться гораздо хуже.

В следственном управлении СК региона квалифицировали инцидент по статье о халатности и намерены привлечь к ответственности отвечающих за обращение с безнадзорными животными чиновников муниципалитета.

С начала февраля собаки успели покусать семилетнего и 12-летнего жителей региона. Оба мальчика получили травмы лица.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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