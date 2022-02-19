Замглавы челябинского минздрава арестован за хищение 63 миллионов

Новости

Турпоток на Кубань планируют увеличить на 5 миллионов человек 19:10
РПЦ собирает гуманитарную помощь для переселенцев Донбасса 19:03
Задержан причастный к взрыву в Донецке агент украинской разведки 18:49
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала бронзу Олимпиады 18:42
РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский 18:39
Мишина - Галлямов: Судьи дали понять, что надо работать и совершенствоваться 18:28
Тарасова - Морозов: Обидно проигрывать, когда какие-то сотые решают судьбу золота 18:23
Погранслужба ФСБ зафиксировала попадание снарядов по территории России 18:18
Минпром РБ: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер 17:48
В Греции задержали капитана и механиков горящего итальянского парома 17:40
СКФУ поддержит студентов из Донецка и Луганска 17:38
Немецкие бобслеистки взяли золото и серебро Олимпиады в двойках 17:34
Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна 17:33
В Ростовскую область прибыли первые поезда с беженцами из Донбасса 17:24
В Подмосковье подготовят 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса 17:15
Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака 17:04
Власти ДНР пообещали организованно вернуть жителей после нормализации обстановки 17:01
Слуцкий призвал ЕС обратить внимание на соблюдение прав граждан Донбасса 16:55
Первый за восемь лет поезд прошел из Луганска в Россию 16:50
Беженцы рассказали об обстрелах Донецка 16:27
Украинские военные обстреляли еще два населенных пункта в Донбассе 16:20
Лавров обратил внимание главы МИД Франции на вооруженные провокации Киева 15:51
В ДНР под обстрел попала съемочная группа RT Arabic 15:41
Чуприян объяснил введение режима ЧС на Дону из-за беженцев 15:37
Умер итальянский актер и певец Фаусто Чильяно 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 18:26
Рубрика: Происшествия

Замглавы челябинского минздрава арестован за хищение 63 миллионов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Сегодня Тракторозаводский суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Чиновник подозревается в многомиллионных хищениях при покупке томографов для нужд медучреждений региона, сообщили в судебной инстанции.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по конец июля 2020 года Александр Кузнецов, используя свои служебные полномочия, действуя вместе с неустановленными лицами из руководства компании "Медсервис-Регион" и аффилированных с нею фирм "Регион-Сервис", "Медпроект-Зауралье" и "Урал Мед Резерв", совершил закупку рентгеновских компьютерных томографов серии "Optima CT540" по заведомо завышенной цене - на сумму в 141 миллион рублей, - сообщила консультант суда Ирина Савинкова. - По версии следствия, в ходе совместных преступных действий, из бюджета было похищено более 63 миллионов рублей.

Как уже сообщала "РГ", Александра Кузнецова задержали 18 февраля прямо на рабочем месте. После выемки документов его доставили на допрос в следственное управление СК региона. Из материалов суда следует, что вчера же чиновнику предъявили обвинение по двум статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

В суде прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Защита просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако с учетом тяжести обвинений суд удовлетворил ходатайство об аресте чиновника на два месяца - до 18 апреля.

На главного дорожника Ханты-Мансийска завели три уголовных дела
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Задержан причастный к взрыву в Донецке агент украинской разведки
МИД назвал неприемлемыми слова Шольца о геноциде на Донбассе
Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц