Замглавы челябинского минздрава арестован за хищение 63 миллионов

Сегодня Тракторозаводский суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Чиновник подозревается в многомиллионных хищениях при покупке томографов для нужд медучреждений региона, сообщили в судебной инстанции.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по конец июля 2020 года Александр Кузнецов, используя свои служебные полномочия, действуя вместе с неустановленными лицами из руководства компании "Медсервис-Регион" и аффилированных с нею фирм "Регион-Сервис", "Медпроект-Зауралье" и "Урал Мед Резерв", совершил закупку рентгеновских компьютерных томографов серии "Optima CT540" по заведомо завышенной цене - на сумму в 141 миллион рублей, - сообщила консультант суда Ирина Савинкова. - По версии следствия, в ходе совместных преступных действий, из бюджета было похищено более 63 миллионов рублей.

Как уже сообщала "РГ", Александра Кузнецова задержали 18 февраля прямо на рабочем месте. После выемки документов его доставили на допрос в следственное управление СК региона. Из материалов суда следует, что вчера же чиновнику предъявили обвинение по двум статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

В суде прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Защита просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако с учетом тяжести обвинений суд удовлетворил ходатайство об аресте чиновника на два месяца - до 18 апреля.