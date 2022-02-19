Топ-5 автомобилей за 500 000 рублей, которые вы зря пропустили в объявлениях

То, что российские автолюбители очень консервативны и стереотипны в своих предпочтениях - хорошо известный факт, которым активно пользуются игроки автомобильного бизнеса. При выборе между Toyota и Opel среднестатистический покупатель в большинстве случаев выберет Toyota. А между Peugeot и Kia - однозначно Kia. Именно по этой причине потенциальные покупатели нередко пропускают потенциально интересные и недорогие автомобили в объявлениях по одной единственной причине - они не на слуху. Восполняем пробел при ограниченном бюджете.

Skoda Roomster

Наверное, самая прагматичная и консервативная марка российского рынка - Skoda - в середине нулевых решила поиграть с дизайном своих моделей, выпустив парочку крайне любопытных и по сути экспериментальных машин для привлечения молодой аудитории - Yeti и Roomster.

Несмотря на то, что определенную популярность автомобили получили (в основном благодаря относительно доступной цене), смелый дизайн так и не смог исправить устоявшийся имидж марки Skoda, зато отпугнул привычную возрастную аудиторию. В итоге яркий Yeti заменили на добротный, но незамысловатый Karoq, а формат "Румстера" и вовсе не нашел преемника.

Зато сегодня невероятно прагматичный, но не самый популярный автомобиль со специфическим дизайном достаточно часто встречается в очень приличном состоянии, порой из одних рук и за вполне приемлемые деньги. Главное достоинство машины - просторнейший салон с высокой крышей и диваном-трансформером. Подкрепляется это все простой и ремонтопригодной техникой, относительно недорогим обслуживанием и породистыми европейскими ездовыми повадками.

Hyundai i20

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Еще один незаслуженно забытый интересный автомобиль. Hyundai i20 - является ничем иным как вторым поколением популярного в России хетчбэка Getz - первой полностью европейской моделью Hyundai. i20 во всех отношениях заметно современнее и дороже в ощущениях, хотя экономии хватает и тут. Продержалась машина на нашем рынке недолго и была заменена коммерчески более оправданным локализованным "Солярисом", а потому на всю страну сегодня меньше сотни объявлений.

Интересен i20 тем, что чаще всего выбирался как автомобиль для прекрасной половины человечества, а потому в большинстве случаев имеет очень хорошее состояние и не самый большой пробег. Кроме того, хетчбэк оснащался крепким и достаточно бодрым 100-сильным мотором 1.4, а также вполне выносливым классическим автоматом. В целом, это технически простой, при этом по европейский сделанный и неприхотливый "кореец", который в хорошем состоянии может прослужить долгую службу.

Suzuki Ignis II

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Автомобиль, который никогда не продавался в России официально, но всегда присутствовал на нем фоном. Один из первых городских компакт-кроссоверов: при скромных габаритах Ignis обладает 175-мм дорожным просветом, высокой посадкой и относительно вместительным салоном, что делает его гораздо более удобным автомобилем по сравнению с большинством легковушек B-C-класса за те же деньги.

Suzuki Ignis не отличается утонченным дизайном и лоском интерьера, зато простая и выносливая конструкция, ремонтопригодный 100-сильный мотор М15А и ходовой автомат точно не разорят при обслуживании. Интересно, что хозяева этого Suzuki не спешат с ним расставаться, так что даже возрастные модели встречаются с единственным владельцем.

Peugeot 307\307SW

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Многие покрутят нос, увидев в подборке возрастного француза, и совершенно зря это сделают. На самом деле Peugeot 307, выпускавшийся до 2008 года, до сих пор актуален.

Первое и главное - благодаря неубиваемому двигателю 1.6 (109 л.с) серии TU5, который выхаживает по 350-400 тыс.км, "француз" оказался гораздо надежнее своего наследника 308 c проблемным мотором 1.6 серии EP6.

Во-вторых, оригинальная французская сборка и 12-летняя гарантия на кузов экземпляры без ДТП сохранили в очень хорошем состоянии. Ну и в-третьих, Peugeot 307 регулярно встречается в исполнении универсала SW, который является одним из самых вместительных и удобных автомобилей своего класса.

Недостатков у машины было ровно два. Это пресловутый автомат AL4, который с большой вероятностью уже не раз перебран, и встречающиеся глюки электрики, которые по мелочи беспокоили владельцев. Первую проблему можно решить покупкой версии "на ручке", ну а вторая компенсируется современной доступностью французских сервисов, давно изучивших болячки некогда популярных моделей.

Hyundai Sonata IV (ТагАЗ)

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Корейская "Волга" - так чаще всего называют "Сонату" четвертого поколения сами владельцы.

Одна из причин - таганрогская сборка, которая обозначается советской аббревиатурой "ТагАЗ" и нередко отпугивает потенциальных покупателей. На самом деле ничего особо страшного в отечественном производстве не было. Владельцы жалуются, главным образом, на "косяки" окраски.

В остальном это большой и просторный седан, с хорошей комплектацией и достойным уровнем комфорта. Единственный нюанс - устаревший интерьер, возвращающий в конец 90-х, начало 2000-х годов.

Каких-то серьезных технических недостатков у машины не было, разве что из-за возраста и пробега придется вложиться в хорошее ТО с заменой износившихся деталей. Оба бензиновых мотора - 2.0 и особенно 2.7 - отличаются прожорливостью. В остальном это очень неплохой и солидный автомобиль в расчете на потраченный рубль, который при должном уходе пробегает еще долго.