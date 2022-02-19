В Луганске прогремел второй взрыв

В Луганске прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняет Луганский информационный центр, он произошел автозаправочной станции в Каменнобродском районе города.

Ранее в Луганске прогремел мощный взрыв на газопроводе. Над северо-восточной частью города наблюдается зарево. На место происшествия выехали аварийные бригады.

💥💥💥

В Луганске прогремел мощный взрыв.

Предположительно, горит газопровод. pic.twitter.com/01NEKFMh3o — Марина_Саакян 🇷🇺 (@marino4ka_sann) February 18, 2022

"В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады выехали на место инцидента", - проинформировали в ГУП "Луганскгаз".

Несколько дней назад в том же районе города прогремел еще один взрыв на газопроводе. В результате происшествия без газоснабжения оставались жители села Веселенькое. Тот случай был расценен как диверсия.