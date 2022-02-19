В Минске заявили об успешном решении задач на учениях "Союзная решимость"

Десять дней совместных боевых маневров, по оценке государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, продемонстрировали слаженное выполнение задач, поставленных перед участниками учений "Союзная решимость-2022".

Об этом белорусский генерал заявил журналистам по окончании финального этапа учений. Он пояснил, что 19 февраля разыгрывался наиболее сложный тактический эпизод - восстановление утраченного положения, освобождение временно захваченной противником территории.

Напомнив, что учения "Союзная решимость" подходят к заключительной стадии, он подтвердил, что все задачи и цели, которые ставились, достигнуты. Все тактические эпизоды на всех участках местности и полигонах на территории Беларуси разыграны.

"Мы были свидетелями слаженных, уверенных действий, четкого взаимодействия группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, которые должны были обеспечивать задачи по военной безопасности Союзного государства", - констатировал он.

Говоря о предварительных оценках выполнения поставленных командованием задач, госсекретарь отметил, что военнослужащие с ними успешно справились. Это, по его словам, свидетельствует "об обученности войск и слаженности действий".

Самая главная цель, подчеркнул генерал, заключалась в том, чтобы "показать решительность и способность в обеспечении военной безопасности Союзного государства". При этом он уточнил, что проверка войск не завершена. "Учения - один из этапов завершающей стадии проверки. Сами учения проведены. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор - решение примет руководитель проверки", - пояснил Вольфович, слова которого приводит БЕЛТА.