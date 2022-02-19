В Москве с аншлагом прошел спектакль "Каренина"

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошла премьера спектакля "Каренина" по роману Льва Толстого.

Спектакль в постановке молодого российского режиссера Татьяны Самбук представлен театральным проектом Беларуси "ТриТформаТ", возглавляемым известной белорусской актрисой Верой Поляковой-Макей.

Это уже третья работа Татьяны Самбук с талантливой минской труппой: до этого выходили спектакли "Три сестры" и "Княжна Мери". Режиссер - ВГИКовская ученица Сергея Соловьева, который учил ее ничего не бояться и доверяться интуиции, погрузила зрителей в ассоциативное пространство, где переплелись слезы, юмор и ирония. Вронский (его изображает Дмитрий Егоров) одет как рокер в косуху. Каренин (Александр Тимошкин) запил горькую, заедая гамбургером. Китти (Маргарита Киселите), Стива (Юрий Баранов) и Левин (Дмитрий Климович) похожи на схематичных неврастеников, а вот Анна получилась внятным и продуманным персонажем. Ее жизненный тупик сыгран убедительно. И из жизненного тупика, по словам режиссера, надо продолжать путь, но Анна выбирает другое.

Под занавес хит Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" отрешенно и проникновенно исполняет сама Анна, переодевшись в красное платье, в сопровождении музыкантов Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова. В спектакле очень много красивой музыки московского молодого композитора Дарьи Гарбузняк, творчеством которой восхитился сам Эдуард Артемьев. И вообще оценить спектакль пришел экс-муж примадонны Филипп Киркоров в расшитом красном пиджаке с кепкой на голове.

В кулуарах мы пообщались с руководителем "ТриТформаТ" и с исполнительницей главной роли Верой Поляковой.

Кому принадлежит идея поставить "Каренину"?

Вера Полякова: Это была идея Татьяны. Мы возвращались в поезде с гастролей из Москвы в Минск, и Таня предложила поставить "Каренину" со словами: "Я уверена, это ваша роль".

Что нового открылось в произведении Льва Толстого?

Вера Полякова: Это современная Каренина. Спектакль про нас, про людей, которые живут сейчас. Он про то, как хрупок мир, который мы создаем с другим человеком, где появляются дети, и разрушить это можно в одно мгновение. Я оступлюсь, но потом исправлюсь, порой думаем мы, но события разворачиваются так, что обратно дороги нет. И хрупкий сосуд семьи разрушается. Это - спектакль о семейных ценностях, в нем совершенно новый подход к тому, как театр работает. Режиссер Татьяна Самбук находит новое решение классическим произведениям. Вронский у нас в косухе, в кроссовках, поет песню Леди Гаги. Это театр в театре. Мы артисты разыгрываем историю про Анну Каренину, но все по-честному, на разрыв аорты. Каренину жалеть сложно, потому что она совершила огромную ошибку. Жаль Сережу и ее мужа и тех людей, которые ее окружают.

Что было сложным при подготовке спектакля?

Вера Полякова: Роль Вронского доверили молодому артисту, и мне сложно с ним было найти точки соприкосновения, химию между Анной и Вронским, чтоб в их чувства поверил зритель. Когда мой муж посмотрел этот спектакль, наши отношения изменились: они перешли на другой уровень. Мы уже много лет вместе, а за это время люди притираются, и вдруг он во мне увидел желанную женщину. И мы попытались найти новые грани нашей любви.

Как помогал Толстой?

Вера Полякова: Роман сложно, но хорошо написан. Спектакль драматический, но легкий. Час сорок пролетают на одном дыхании. И это самая сильная сторона нашего спектакля.

Сейчас на экране и в театре много Анн.

Вера Полякова: Я посмотрела много фильмов об Анне Карениной. Мне было интересно посмотреть, как другие актрисы играют эту роль, как бы я женщина-огонь Вера Полякова поступила бы на месте Анны Карениной.

Почему в финале звучит песня Аллы Пугачевой?

Вера Полякова: Это кавер, песня очень серьезная и ложится на эту роль.

Кому она ее поет?

Вера Полякова: Это решает зритель. Я то знаю кому она ее поет...

Как Филипп Бедросович воспринял ваше приглашение прийти на спектакль?

Вера Полякова: Я была на дне рождении Аллы-Виктории, и он сказал, чтобы не случилось, он будет на спектакле. Филипп может из всего сделать праздник.

Следующий спектакль о чем?

Вера Полякова: "Вишневый сад".

Вы будете играть Раневскую?

Вера Полякова: Это сто процентов моя роль. Если Анну Каренину я играла на сопротивление, то Раневская написана для меня. Мы не боимся экспериментировать. Кроме того, мы подкупаем искренностью.