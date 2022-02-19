Володин назвал циничными слова канцлера Германии Шольца о ситуации на Донбассе

Шольц, выступая ранее на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Канцлер использовал английское слово ridiculous, что также значит "смехотворный".

Володин отметил, что на конференции по безопасности никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома на фоне ухудшения обстановки в ЛНР и ДНР.

"Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом, - продолжил Володин. - Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии".

Вместо того, чтобы озаботиться судьбами жителей Донбасса, на Западе, по его словам, как мантру повторяют угрозы в российский адрес. "Если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", - передал Володин суть таких угроз.

Политик подчеркнул, что санкции в России уже никого не пугают: "В таких условиях мы живем уже 8 лет". Спикер признал, что ограничения - это все же проблема, но это не выбор России.

И, продолжил он, санкции против РФ все равно будут - в любом случае. "Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить", - считает Володин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин накануне говорил об этом на пресс-конференции после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Причина в одном - они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", - уверен председатель ГД.

Он анонсировал обсуждение этой тематики на ближайшем заседании Госдумы (оно планируется 22 февраля).

Вячеслав Володин ранее заявлял, что без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.