Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров

Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, провел в Кремле переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они беседовали почти два с половиной часа, после чего вышли к журналистам. Лидеры обсуждали не только отношения двух стран и процесс интеграции, но и переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине и санкционную политику Запада. "Российская газета" публикует главные заявления президентов.

Путин заявил, что Москва и Минск наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции.

Россия и Беларусь договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности НАТО на внешних границах Союзного государства.

Президент РФ призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. "К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе", - отметил Путин.

Путин рассказал, что не обращал внимания на анонсированное Западом "вторжение" на Украину, которое, по данным американской разведки, должно было начаться 16 февраля.

Лукашенко заявил, что ни России, ни Беларуси не нужно нагнетание напряженности на границе. "Никто не хочет не просто войны, а даже обострения каких-то конфликтов. Нам это не надо: ни россиянам, ни белорусам. Это уже не зависит даже от наших соседей - Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам очевидно", - сказал он.

Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ ответные меры на агрессивные действия Запада. "Впервые за десятки лет мы, к сожалению, оказались на пороге конфликта, способного, как в воронку, затянуть практически весь континент", - подчеркнул он.

Военные учения России и Беларуси имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают, сказал Путин.

Президент РФ: Россия готова продолжить переговоры с США, но с учетом приоритетных тем безопасности. Это недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

Владимир Путин уверен, что санкции против России западные страны будут вводить в любом случае. "Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода. Он будет найден, потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Беларуси", - сказал он.

Лукашенко также считает, что Запад найдет повод для продолжения экономической войны против Белоруссии и РФ.

Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению.

Президент РФ пообещал, что Россия будет продолжать поступать так, как считает нужным в соответствии со своими национальными интересами.