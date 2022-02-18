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18.02.2022 18:38
Рубрика: Власть

Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, провел в Кремле переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они беседовали почти два с половиной часа, после чего вышли к журналистам. Лидеры обсуждали не только отношения двух стран и процесс интеграции, но и переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине и санкционную политику Запада. "Российская газета" публикует главные заявления президентов.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Путин заявил, что Москва и Минск наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции.

Россия и Беларусь договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности НАТО на внешних границах Союзного государства.

Президент РФ призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. "К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе", - отметил Путин.

Путин рассказал, что не обращал внимания на анонсированное Западом "вторжение" на Украину, которое, по данным американской разведки, должно было начаться 16 февраля.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси

Лукашенко заявил, что ни России, ни Беларуси не нужно нагнетание напряженности на границе. "Никто не хочет не просто войны, а даже обострения каких-то конфликтов. Нам это не надо: ни россиянам, ни белорусам. Это уже не зависит даже от наших соседей - Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам очевидно", - сказал он.

Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ ответные меры на агрессивные действия Запада. "Впервые за десятки лет мы, к сожалению, оказались на пороге конфликта, способного, как в воронку, затянуть практически весь континент", - подчеркнул он.

Военные учения России и Беларуси имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают, сказал Путин.

Президент РФ: Россия готова продолжить переговоры с США, но с учетом приоритетных тем безопасности. Это недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

Фото: БелТА/РИА Новости
Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа

Владимир Путин уверен, что санкции против России западные страны будут вводить в любом случае. "Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода. Он будет найден, потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Беларуси", - сказал он.

Лукашенко также считает, что Запад найдет повод для продолжения экономической войны против Белоруссии и РФ.

Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению.

Президент РФ пообещал, что Россия будет продолжать поступать так, как считает нужным в соответствии со своими национальными интересами.

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