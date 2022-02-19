Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией

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В Луганске прогремел мощный взрыв.

Предположительно, горит газопровод. pic.twitter.com/01NEKFMh3o — Марина_Саакян 🇷🇺 (@marino4ka_sann) February 18, 2022

В Луганске пожарные и спасатели потушили горящий газопровод "Дружба", на котором произошло два взрыва. Характер повреждений инфраструктурного объекта связан с преднамеренной диверсией.

"Причиной обоих взрывов является диверсия", - заявила РИА Новости генеральный директор компании "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, эксперты криминалисты и аварийные бригады. Точные причины взрывов будут названы после проведения соответствующих экспертиз.

Отметим, что вечером 18 февраля в центре Донецка взорвался автомобиль. Машина начальника управления Народной милиции ДНР находилась нескольких десятках метров от здания республиканского правительства​​​. По факту взрыва Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело.