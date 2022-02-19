Задержан причастный к взрыву в Донецке агент украинской разведки

Министерство госбезопасности ДНР задержало агента украинской разведки Антона Мацанюка в его съемной квартире в Донецке, сообщает телеканал 1TV.ru

По версии следствия, он сообщал украинской разведке о перемещениях начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение. Его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации. По счастливой случайности Синенкова в автомобиле не было.

Мацанюк был завербована украинской разведкой в 2018 году. Последние четыре года он служил в таможенном управлении ДНР и по заданиям своего киевского куратора обеспечивал беспрепятственный провоз грузов на территорию республик, среди которых были контрабанда, оружие, взрывчатка. Кроме того, информировал о передвижении первых лиц . Задержанный представил ценные сведения госбезопасности ДНР.