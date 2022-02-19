Захарова: Байден проигнорировал истинное положение дел жителей Донбасса

Президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины ничего не сказал о нынешнем положении жителей Донбасса. На этот факт обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Самое чудовищное, что не прозвучало ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе, подчеркнула Захарова. "Нет людей, нет проблем?" - поинтересовалась дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, власти ДНР и ЛНР заявили об эвакуации жителей в связи с угрозой агрессии со стороны Киева. Так, ДНР рассчитывает вывезти в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Тяжелое решение было принято после двухдневного нагнетания обстановки на линии разграничения, попытками украинских диверсантов совершить вылазки на стратегических объектах жизнеобеспечения и устроить провокации, чреватые массовыми жертвами среди мирного населения.