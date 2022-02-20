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20.02.2022 20:48
Рубрика: В мире

Депутат: Украине никогда не разрешат ядерное оружие

Текст: Татьяна Замахина

Ядерный статус Украины никогда не будет пересмотрен. Уверенность в этом выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя расчеты украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. Если они не состоятся или по их результатам Киев не получит гарантии безопасности, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

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Виктор Водолацкий уверен, что пересмотра ядерного статуса Украины не будет - "особенно в тот период времени, когда у власти находятся неадекватные люди". Об этом он заявил в комментарии RT.

"Естественно, любой здравомыслящий человек, даже в Америке, никогда на это не пойдет... Ядерное оружие, повторяю, никто никогда им не разрешит", - заявил парламентарий.

Напомним, что в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. По этому договору ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

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