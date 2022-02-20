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20.02.2022 23:46
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Козьма Лоханкин, Илья Чекинев
Горан Брегович устроит Kalashnikov Dance Party, "Любэ" дважды отметит юбилей своего солиста, продюсера и композитора Виктора Дробыша поздравят звезды российского шоу-бизнеса, а рок-интеллигенты "Несчастный случай" поставят на уши клуб "16 тонн".
Фото: ООО "Главменеджмент" Фото: ООО "Главменеджмент"
Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Горан Брегович.

Что играет: Этно-рок.

Почему идти: Один из самых известных в мире балканских музыкантов, одинаково популярный и на родном полуострове, и в России, даст в столичном "Главклубе" концерт имени одного из самых главных своих хитов - удалой песни Kalašnjikov. Соратник Эмира Кустурицы, автор музыки к фильмам "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андеграунд", автор песен, исполняемых разными зарубежными звёздами, возвращается в Москву, чтобы согреть нас своим боснийским теплом в этот промозглый февраль.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 23 февраля; 1 800 - 10 000 руб.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Кто играет: Группа "Любэ" при участии Московского молодежного Симфонического оркестра им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Что играет: Ретро-поп.

Почему идти: Свое непереводимое название "Любэ" получили с лёгкой руки Николая Расторгуева, окрестившего группу жаргонным словечком из своего подмосковного детства. Жанр, в котором работает этот коллектив, так же небанален: "патриотический ретро-поп". Сценическое перевоплощение Николая Расторгуева и стилизованные под советскую эстетику песни Игоря Матвиенко можно принимать или нет, но не оценить их качество невозможно. Юбилей одного из немногих наших достойных вокалистов отметят в "Крокус Сити Холле" дважды - песнями "Любэ", ставшими поистине народными.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 22 - 23 февраля; 1 300 - 25 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Диана Арбенина, Лолита, Стас Пьеха, Егор Крид, Zivert, Валерия, Наргиз, Николай Носков, Глюкоза, Кристина Орбакайте, MARUV, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Гузель Хасанова, IVAN, Лиза Гинзбург, 2OTOKENS, Bel Suono, "Тутси" и др.

Что играет: Поп, рок, эстрада.

Почему идти: Как сказал (правда, по другому поводу) Дельфин, "надо быть или лучшим в жанре, или перестать заниматься музыкой". Формула эта действительна для всех жанров, а в особенности для поп-музыки. Виктор Дробыш - ее некоронованный король в России. Его организаторский талант неистощим, а хитмейкерские возможности беспредельны. И еще у Дробыша есть чутье. Обладатель самых престижных наград и музыкальных премий России, композитор и продюсер, вырастивший не одну звезду шоу-бизнеса соберёт на огромной сцене "ВТБ Арены" своих друзей-музыкантов, которые исполнят хиты маэстро, вошедшие в золотую коллекцию отечественной поп-музыки. Перечислить всех участников юбилейного шоу сложнее, чем назвать тех знаменитостей, кого нет в программе. Отсюда и название концерта- "Будут все".

Где, когда, сколько: "ВТБ Арена"; 26 февраля; 2 500 - 30 000 руб.

Фото: ООО "АРТ-КЛАССИК"

Кто играет: Оркестр Гленна Миллера.

Что играет: Свинг.

Почему идти: In The Mood, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo-Choo - музыка легендарного джаз-оркестра Гленна Миллера будет вечной, сколь часто ни меняли бы батарейки. В 1978 году голландский пианист Вил Салден собрал коллектив из музыкантов, влюбленных в наследие Гленна Миллера и добился звучания, узнаваемого с первых нот. В программе юбилейного тура - всем известные шлягеры, а также ранее не исполнявшиеся композиции. Живая, эмоционально насыщенная, отлично сыгранная музыка "свинг". Массовая культура высшей пробы.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 26 февраля; 1 200 - 7 000 руб.

Фото: ИП "Камакин П. Н."

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Родившаяся ровно 36 лет назад в Студенческом театре МГУ группа "Несчастный случай", до сих пор воспринимается некоторыми как музыкально-театрализованное шоу для интеллигентов. Мол, настоящий рок-н-ролл - это не про них. Однако искрометные сценические пикировки на концертах НС не только не мешают рок-н-рольному драйву, но и заводят фанатов не хуже стейдждайвинга. Истосковавшиеся по живым концертам рок-интеллигенты под предводительством Алексея Кортнева намерены сыграть в "16 тонн" как свои вечнозеленые хиты, так и новые песни - не пропустите.

Где, когда, сколько: клуб "16 тонн"; 24 февраля; 2 500 - 6 000 руб.

Культура Музыка Рок Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк

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