Заезжаем на заправку в центре. Беженцы, прибывавшие в Россию, рассказывали об огромных очередях за бензином, но сейчас никаких очередей нет. А бензин есть. Без проблем заправляем машину. Цена топлива практически российская: 52 рубля за литр 95-го.

- Да, в пятницу у нас действительно стояли огромные очереди. Напуганные люди боялись остаться без бензина во время эвакуации. Мы объясняли, что запасов много, топлива хватит на всех, но нам не верили. В субботу очередей уже не было, но все равно заправлялись многие. А сейчас, в воскресенье, вообще нет почти никого, - говорит сквозь медицинскую маску (коронавирусные меры никто не отменял) сотрудница заправки Елена.

Заходим в ближайший торговый центр. Банкомат у входа на первом этаже. Старый, украинских времен еще, с надписью "Гроши" на корпусе и с другой - "Центральный банк ДНР" на дисплее.

Мужчина пытается снять деньги. Не получается.

- Пустой банкомат, - вздыхает он. - Пойду поищу в другом месте.

Один из "не пустых" находится у здания республиканского Центробанка. Очередь? Да, она есть, но не больше человек 12-15. Пристраиваюсь в хвост. Впрочем, из-за ажиотажа на прошлой неделе снять сразу большую сумму наличных не удастся. Республиканский Центробанк установил суточный лимит: 10 тысяч рублей по одной карте. Это временная мера для "бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами".

Ударная группировка ВСУ за пять дней намерена "зачистить" ДНР и ЛНР и получить контроль над территорией республик

В донецких продуктовых магазинах не наблюдается ажиотажного спроса на продукты. Полки забиты, ассортимент такой, что некоторым российским магазинам впору позавидовать. Цены - примерно на уровне российских, очередей нет.

На всякий случай заезжаем на пункты эвакуации у драмтеатра и возле Крытого рынка. Тоже спокойно. Обычный воскресный день, только с необычным звуковым сопровождением, которое не дает расслабиться. И с тревожными мыслями о том, что же будет дальше. "По данным разведки, противник планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность", - предупредил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил с обращением, в котором призвал гражданское население срочно покинуть территорию республики и выехать в Российскую Федерацию. Практически одновременно с аналогичным обращением выступил руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В своей речи Денис Пушилин сообщил: "В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким".

В Донецке на время была приостановлена работа всего общественного автотранспорта: пассажирские автобусы использовались для перевозки людей к границе. Также эвакуация проходила по железной дороге. "Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - сказал Пушилин. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет также призываются на службу в ЛНР.

Уазик начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова был взорван в самом центре Донецка, у Дома правительства. Фото: РИА Новости

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал о добытых разведкой планах украинской наступательной операции. Согласно им специально созданная ударная группировка ВСУ за пять дней намерена "зачистить" ДНР и ЛНР и получить контроль над территорией республик. Также он сообщил о пяти диверсиях. Цель диверсантов - посеять панику. Были предотвращены попытки украинских боевиков взорвать нефтебазу в Еленовке и емкости с аммиаком в Горловке.

Вот так выглядит план наступления украинских силовиков, составленный по данным разведки ДНР. Фото: ДНР

На въезде в Донецк слышна канонада, но внешне город выглядит мирно. Только на дорогах мало машин

В Донецке обстановку на линии соприкосновения уже называют критической. Обстрелы республики со стороны ВСУ нарастают.

За последние сутки интенсивность огня усилилась вдвое. Причем при обстрелах используется запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Повреждена насосная станция под Ясиноватой, начались перебои с водой. Из ЛНР тоже приходят тревожные новости. Взрыв на газопроводе, заминированный автомобиль, обнаруженный на дороге Луганск - Краснодон, обстрелянный ВСУ детский сад в Станично-Луганском районе. Причем обстрел, как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, велся из американского гранатомета М141.

18 февраля 2022 года. На контрольно пропускной пункт Матвеев Курган прибыли первые беженцы из Донецкой и Луганской областей. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Украинские силовики, форсировав реку Северский Донец, попытались при поддержке артиллерии атаковать позиции ополченцев в районе села Пионерское. Атаку удалось отбить, но в результате украинского обстрела разрушены дома и погибли два мирных жителя.

В конце недели через российскую границу из ДНР и ЛНР хлынул поток беженцев. Причем в таком количестве, что пропускные пункты работали только на въезд в РФ, поэтому двое суток попасть в Донецк не было никакой возможности. Напуганные и уставшие женщины с детьми рассказывали об ухудшающейся обстановке. Однако уже к субботнему вечеру наплыв беженцев спал. По всей видимости, те, кто хотел выехать, сделали это в первые часы обострения ситуации. Кто-то взял паузу. А кто-то настолько привык к постоянной стрельбе на передовой, что решил остаться дома.

Вечером 19 февраля на пункте пропуска Авило-Успенская со стороны ДНР корреспонденты "РГ" уже не увидели ни очередей из автобусов, ни большого количества беженцев. Тем не менее возле границы дежурит скорая и пункт МЧС ДНР. Сотрудники ведомства помогали пожилым женщинам, прибывшим на такси, перенести сумки через КПП. Редакционная машина проезжает мимо такси и БМП, припаркованных недалеко друг от друга у обочины, мимо пункта ГИБДД, обложенного мешками с песком.

На въезде в Донецк слышна канонада, но внешне город выглядит мирно. Только на дорогах очень мало машин. При этом общественный транспорт в городе уже работает.

Как ни странно, но поселиться в гостинице в Донецке сейчас, в период обострения ситуации, когда из города постоянно уезжают люди, оказалось довольно сложно. Лишь после судорожных метаний по всему городу нам удалось, наконец, найти в одной из гостиниц свободные номера.

- Сейчас в гостиницы, расположенные в центре, переехало много жителей с окраин, где идут обстрелы, - объясняет ситуацию администратор Катерина. Она предупреждает, что горячую воду могут отключить в 11 вечера. И советует ставить машину на стоянку до начала комендантского часа.

Еще не так давно комендантский час в выходные в Донецке не действовал. Но его пришлось ввести снова из-за сложной обстановки.