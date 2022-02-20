ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о новых случаях нарушений украинскими военными режима прекращения огня на Донбассе.

По информации наблюдателей, за более чем 2 часа ВСУ 8 раз обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе из тяжелого вооружения. Артиллерийским огнем были атакованы населенные пункты Калиново, Веселая Гора, Золотое-4, Славяносербск, Донецкий, Веселогоровка, Обозное и Голубовское. ВСУ задействовали 82 и 122-мм минометы, ПТУР, СПГ-9, АГС и стрелковое оружие.

В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК заявило об обстрелах территории республики с четырех направлений. ВСУ применили более 90 гранат и 20 мин, в том числе калибра 120-мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Ранее власти ЛНР заявили о гибели 2 мирных граждан в результате неудачной попытки ВСУ атаковать подразделения Народной милиции республики в районе села Пионерское.