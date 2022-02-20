Два мирных жителя ЛНР погибли в результате атаки ВСУ

"В районе 5 утра 20 февраля боевики (военнослужащие ВСУ - прим. РГ) 79 десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил <...> В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов", - сообщает Telegram-канал НМ ЛНР.

Ранее Министерство государственной безопасности ДНР сообщило о ликвидации украинской диверсионной группы, планировавшей атаки на стратегические объекты инфраструктуры республики.