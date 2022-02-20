В селе Пионерское ЛНР разрушены жилые дома и есть жертвы

В селе Пионерское ЛНР при отражении атаки частей украинской армии оказались разрушены пять жилых домов. Количество жертв среди мирного населения уточняется.

Как сообщает Луганский информационный центр, боевые действия начались около пяти часов утра 20 февраля.

"Боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понес потери и отступил", - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В результате пять жилых домов оказались уничтожены. Есть пострадавшие среди местных жителей.

Отметим, что на линии соприкосновения подразделениями украинской армии за минувшие сутки 49 раз нарушался "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. В ДНР 11 населенных пунктов в ночь на 20 февраля подверглись минометным обстрелам. Силами ВСУ было выпущено свыше 150 мин и снарядов различного калибра.