За ночь ВСУ из тяжелых минометов обстреляли 11 населенных пунктов в Донбассе

В Донбассе 11 населенных пунктов в ночь на 20 февраля подверглись минометным обстрелам. По городам и селам силами ВСУ было выпущено свыше 150 мин и снарядов различного калибра.

Как рассказали в ДНР, с 3:00 до 6:00 на территории республики зафиксированы восемь случаев нарушения режима прекращений огня украинской стороной.

"С начала суток по территории ДНР выпущено 162 снарядов и мин калибром 82-122 мм, под обстрелом оказались 11 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Трижды под обстрел попали пригороды Донецка: в 3:07 и 3:16 на направлении Авдеевка - Спартак было выпущено по 12 мин калибром 120 мм, в 4:03 - восемь снарядов калибром 122 мм на направлении Красногоровка - Старомихайловка.

Скорее всего, речь идет о канонаде, о которой в начале ночи сообщали жители Донецка. О жертвах и разрушениях данных нет.

При этом следует отметить, что количество ЧП на территории Донбасса увеличилось. Восемнадцатого февраля в центре Донецка взорвалась легковая машина начальника местной милиции.

В эту же ночь в Луганске неизвестные взорвали газопровод "Дружба".

А 19 февраля на автомобильной трассе Луганск-Изварино саперами была обезврежена машина, в которой находилось около 200 килограммов тротила.