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20.02.2022 01:20
Рубрика: В мире

На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов

Текст: Николай Грищенко

Жители Донецка сообщают о раздающихся на окраинах города звуках мощных взрывов или выстрелов. Грохот зафиксирован в северной и западной части столицы ДНР. Как сообщают РИА Новости, власти и правоохранительные органы пока никак не комментируют происходящее.

Отметим, что 18 февраля в центре Донецка взорвалась легковая машина, принадлежащая начальнику местной милиции. Силовики также задержали агента Вооруженных Сил Украины, который занимался шпионажем и диверсионной деятельностью.

Донецк. Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем

В Луганске неизвестные взорвали газопровод "Дружба". А на автомобильной трассе Луганск-Изварино саперами была обезврежена машина, в которой находилось около 200 килограммов тротила.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на добытый разведкой план ВСУ, сообщил: перед началом вторжения украинской армии диверсионные группы усилят террористическую активность. Всего подготовлено 25 отрядов диверсантов.

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