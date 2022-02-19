Басурин раскрыл детали украинского плана нападения на Донбасс

Украинская армия намерена в ближайшее время перейти в наступление на Донбасс. Определены направления трех главных ударов. Боевикам националистических батальонов отводится роль заградительных отрядов, чтобы гнать в бой украинских солдат и проводить зачистку населенных пунктов.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на добытый разведкой план украинской наступательной операции. С наступлением "Дня Д" после массированного огневого удара ствольной и реактивной артиллерии, при авиационной поддержке планируется уничтожить объекты военного и гражданского значения на глубину до 10-15 километров.

Главный удар будет наноситься на Краматорск и Дебальцево. В наступление участвуют артиллерийские, десантные и бронетанковые бригады Украины. Им ставится задача в течении трех суток выйти на рубеж Алчевск-Енакиево, а затем - к границе России.

"На Приазовском направлении силами 53-й механизированной и 36-й бригад морской пехоты, с рубежа Широкино - Старогнатовка, а также морского десанта 501-й отдельного батальона морской пехоты из района Новоазовска, при поддержке 55-й артиллерийской бригады планируется наступать в направлении Комсомольское и в течение двух суток выйти на рубеж Иловайск - Ульяновское. В дальнейшем развивать наступление вдоль границы РФ в направлении Красного Луча", - сказал Басургин.

На Луганском направлении будут вестись ограниченные наступательные действия. В операции планируется также задействовать 25 диверсионных групп и отряды националистов.

Разведка ДНР также фиксирует наращивании ударной группировки ВСУ на всех направлениях и развертывания артиллерийских орудий калибра 152-мм и 122-мм. Украинская армия 39 раз открывал огонь по территории ДНР, выпущено более 627 снарядов, мин и гранат.