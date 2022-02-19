Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков

В распоряжении разведки ДНР оказался план наступления вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина.
В ДНР опубликовали схему украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой
Обстановка в республике обострилась. Активизировалась деятельность диверсионных групп. Есть жертвы среди гражданского населения.
По словам Басурина, ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения до 25 мобильных групп спецназа. Подразделения Народной милиции ДНР ведут ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков.
За последние сутки со стороны Украины было несколько артиллерийских обстрелов. Организована эвакуация людей, не являющихся военнообязанными. На территорию сопредельной Ростовской области вывезли уже несколько тысяч жителей Донбасса.