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Рубрика: В мире

Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков

Текст: Роман Мерзляков

В распоряжении разведки ДНР оказался план наступления вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина.

В ДНР опубликовали схему украинской наступательной операции, составленную по данным, добытым их разведкой

Обстановка в республике обострилась. Активизировалась деятельность диверсионных групп. Есть жертвы среди гражданского населения.

По словам Басурина, ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения до 25 мобильных групп спецназа. Подразделения Народной милиции ДНР ведут ответный огонь для подавления огневых точек украинских силовиков.

ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР

За последние сутки со стороны Украины было несколько артиллерийских обстрелов. Организована эвакуация людей, не являющихся военнообязанными. На территорию сопредельной Ростовской области вывезли уже несколько тысяч жителей Донбасса.

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