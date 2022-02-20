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20 февраля 2022 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 20 февраля 2022 года № 51-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 февраля 2022 г.
Опубликован 20 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

В связи со значительным увеличением прибытия в Курскую область в экстренном массовом порядке граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в соответствии с протоколом внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области от 19.02.2022 № 4, в целях оперативной организации работы по встрече, размещению и всестороннему обеспечению их жизнедеятельности, во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг, от 21.12.2021 № 438-рг, от 18.01.2022 № 12-рг, от 28.01.2022 № 21-рг, от 04.02.2022 № 29-рг, от 18.02.2022 № 50-рг) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также значительным увеличением прибытия в Курскую область в экстренном массовом порядке граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в целях обеспечения безопасности здоровья населения:";

2) дополнить пунктом 261 следующего содержания:

"261. Установить, что меры по встрече, размещению и всестороннему обеспечению граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Курской области, определяются в соответствии с постановлением Администрации Курской области.".

Губернатор Курской области Р.Старовойт



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