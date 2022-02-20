МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал смехотворными заявления о геноциде на востоке Украины.

Москва по дипломатическим каналам передаст Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе. "Публиковать эти материалы мы не можем - любая платформа их заблокирует", - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что ведет с президентом России историческую дискуссию о термине "геноцид". Канцлер ФРГ подчеркнул, что считает нелепым сравнение происходящего в Донбассе с массовым уничтожением людей.

В МИД РФ назвали высказывание Шольца неприемлемым и посоветовали не смеяться над вопросами геноцида. С учетом исторического опыта, не немецкому руководству смеяться над такими вопросами, подчеркнули дипломаты.