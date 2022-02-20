Номинант на "Оскар" Антон Дьяков - о фильме "БоксБалет"

В шорт-лист премии "Оскар" вошла российская картина "БоксБалет" Антона Дьякова. Она отобрана в номинации "Анимационный короткометражный фильм".

1990-е. История о двух одиноких людях. Встретились в метро балерина и боксер, "красавица и чудовище". Оля и Женя, две противоположности. На первый взгляд, они из разных миров, у них мало общего: он - огромный, увалень, спортсмен, брутальный, она - легкая, воздушная, тростиночка…

На пресс-конференции, проходившей в онлайн-формате, журналисты расспросили режиссера о работе над фильмом в Петербурге, списывал ли он своих персонажей с реальных людей, будет ли продолжение у этой истории и над чем он работает сейчас. Поедет ли на церемонию "Оскара" и зайдет ли на чай к Джону Маскеру.

Почему без слов

Ваш фильм уже увенчан несколькими наградами. Как "выстрелил" сценарий, как вы оказались в Петербурге?

Антон Дьяков: Странная история была с этим сценарием. Он не сразу получил движение. Я предлагал его разным студиям, но по разным причинам он не проходил. У меня как раз был в жизни период, как у многих режиссеров, когда ты закончил работу, есть новый замысел, думаешь, кому его предложить, чтобы получить финансирование. Твоя заявка не проходит, и ты думаешь: ого, чем же я буду заниматься в грядущий год, а то и два? Может, пойти работать на сериал (были предложения)? И тут… Помню, я был в Тюмени, там есть детский анимационный лагерь, где я проводил занятия, и читаю в телефоне, что кинокомпания СТВ и студия "Мельница" (продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский) проводят конкурс сценариев - в рамках Большого фестиваля мультфильмов, и победитель получит финансирование на постановку. Тут же отправил "БоксБалет", с полной уверенностью - все, я при делах. Откуда вдруг такая самоуверенность? Мне потом сказали, что было прислано более 100 сценариев.

Через пару недель мне позвонили и сказали, что мой сценарий победил, его берут в работу. Смазывай лыжи, лети в Питер. Я принял это известие спокойно - как будто так и должно было быть. А потом я заболел, попал в больницу, и там серьезно переработал сценарий и считаю, что это пошло ему на пользу.

А в процессе работы сценарий тоже менялся?

Антон Дьяков: Мой опыт показывает: не стоит придерживаться буквы сценария, в период производства я открываюсь к тому, что на меня летит: увидел какого-то человека на улице или фотографию в интернете…Поэтому когда ты вспоминаешь свои фантазии во время написания сценария и смотришь готовый фильм, то понимаешь - да, это нечто другое. Когда я только начинал в анимации, меня это немного пугало, казалось, что теряю идею, замысел-то был другим, а в итоге трансформировался. А потом понял: да это счастье, маленькие радости автора, когда его работа живет другой жизнью, главное - не мешать.

Герои вашей картины молчаливы: всего два слова мы слышим. Считаете, что можно обойтись без слов?

Антон Дьяков: Мое мнение: чем меньше в истории опор на слова, на вербальное, тем выше качество режиссуры и уровень художественности. Вспомним фильмы Чарли Чаплина, Бастера Китона - какие они живые, с какими тонкими нюансами там истории, при этом текст сведен к минимуму. И Хичкок в начале карьеры, будучи монтажером немого кино, вклеивая титры, говорил, что уровень мастерства определяется тем количеством слов, которые ты вставляешь - это поясняющие подпорки.

Можно было и без этих двух слов в фильме обойтись, это был изыск, некий спортивный азарт. Когда работаю над фильмом, меня находят разные образы, картинки, сюжеты, куски интерьеров. Мои личные наблюдения. Выяснилось, что диалоги героев - не главное. У меня сценарий был болтливым, а в процессе работы я решаю, от чего можно отказаться. Думаю, опора на слово - сильно переоцененная вещь, гораздо важнее посмотреть на дела и действия. Порой незнакомец входит в комнату, садится - и вы уже много чего о нем знаете. А когда он начинает говорить, то зачастую это игра в прятки, он выдает желаемое за действительное - все мы люди, играем в игры…

Для меня, мультипликатора, важны внешние действия. Я их анализирую. Даже в жизни: еду, скажем, в метро - и смотрю, как ведут себя люди, наблюдаю за их лицами, жестами. Интересно пофантазировать: откуда пришел человек, какое кино смотрит по выходным… Наверняка, ошибаюсь, но это часть моей профессии.

Как рождались визуальные образы героев? У них есть прототипы?

Антон Дьяков: Прототипов нет. Мне уже много раз задавали вопросы, кто на кого похож, есть ли конкретные имена, герои. У меня такая позиция: я опираюсь на свою память, на те лица, которые собираю по кусочкам, деталькам, иногда долго их вытачиваю, возвращаясь к ним снова и снова. Это собирательные образы. Поверьте, мне хватит умения нарисовать человека, которого узнают, но я делаю лишь намек. Мне важно, чтобы человек посмотрел и сказал: "Кого-то мне напоминает этот герой!" Отлично! Это еще один шажок к зрителю. Искусственно сделанный мир апеллирует к реальности, которая нас окружает.

Авторская анимация

Создание современных мультфильмов - сложный технологический процесс. Говорят, что кадры-картинки, оживляющие персонажей, до сих пор рисуют по старинке, вручную. Правда?

Антон Дьяков: Компьютер - инструмент, а тот, кто работает на нем, не освобожден от элементарных вещей. Рука должна быть поставлена. Художник рисует рукой, простым карандашом. Электронный стилус - тот же карандаш вместо деревянного карандаша с графитом. Технологические новшества упрощают процедуру, но поверьте, что, как и 20 лет назад, полнометражный мультфильм делали 2-3 года, а то и больше, так и сейчас, современный супер-пупер, в 3D, со всякими изысками, примерно в те же сроки производства укладывается. У многих есть такая иллюзия: есть компьютеры и теперь можно быстро, между делом, на коленке работать. Да, можно, и есть такие примеры. Но в целом - нет, технологии ни от чего не освобождают - от знаний и умения, выучки, опыта, таланта.

Авторская анимация использует сложные техники. И в нашем фильме много ручной покадровой работы. Множество художественных слоев, тонировок, которые невозможно сделать на компьютере - только художник сидит и ретуширует каждый кадр. Это кропотливый труд, занимает много времени, может длиться годами. Мне помогали специалисты на студии, мы справились. В итоге фильм выглядит так, что я даже не ожидал.

Кто сегодня ваш зритель? На какой возраст рассчитан "БоксБалет"?

Антон Дьяков: У меня нет в голове никаких рамок - возрастных цензов, целевой аудитории, и остальным советую этим не заниматься. Вот я бы не хотел, чтобы меня кто-то лупил по пальцам, когда хочу что-то посмотреть: нет, нельзя…

Получаю много писем, звонков и, честно говоря - удивлен реакцией на мой фильм за бугром. Наверняка, там люди не считывают многих вещей, которые понятны нам в России. Мне кажется, он делался для "внутреннего потребления", я старательно начинял его нюансами.

Есть у вас кумиры в профессии? Чьими работами восхищаетесь?

Антон Дьяков: С детства любил фильмы Давида Яновича Черкасского. Это то, из чего я состою. А кто не любил "Остров сокровищ", "Доктора Айболита", "Приключения капитана Врунгеля"? Из детства, навсегда - "Снежная королева" Льва Атаманова. Люблю японских аниматоров: Ёдзи Кури - любопытный режиссер, у него интересный юмор (я с ним однажды даже встречался - на фестивале в Загребе). Такахата, Рэйдзи Мацумото (его знаменитые "Капитан Харлок", "Галактический экспресс"). Известный британский кинорежиссер Терри Гиллиам начинал как художник-аниматор ("Монти Пайтон"), люблю его стиль и юмор. Много- много имен еще можно назвать.

Кому достается "Оскар"

Вы поедете на "Оскар"?

Антон Дьяков: У меня происходит какая-то странная, бешеная ситуация с этим гипотетическим выездом. Сейчас не самое подходящее время для оскаровских вояжей. Я никогда не был в США, у меня нет визы и особого рода прививок. Студия помогает мне все это сделать. Оказалось, это очень не просто. К тому же, посольства США в России закрыты. В общем, квест и приключения… Не знаю, чем это закончится. Ну получится - и получится.

Правда, что Джон Маскер (диснеевский классик- мультипликатор, снимал фильмы "Аладдин", "Русалочка", "Геркулес", "Принцесса и Лягушка". - прим.ред.) выразил вам признание и приглашал "зайти на чай"?

Антон Дьяков: Да, позвал, вчера вот с ним переписывались. Милейший человек и вообще - легенда. Конечно, хотелось бы повидаться с Джоном и еще с несколькими легендами - это было бы главной радостью, нежели церемонии и прочие вещи - я далек от этого мира. Абстракция. Хотя, наверное, это весело.

Как оцениваете шансы фильма на победу в условиях напряженных отношений между Россией и Западом?

Антон Дьяков: Я в гонку не играю, шансы не оцениваю. Как известно, зачастую ожидания приводят к разочарованиям. Радуюсь тому, что есть, принимаю с благодарностью.

С каждым годом у нас появляется все больше поводов радоваться за российскую анимацию. Но об этих работах, увенчанных наградами, знает незначительная часть зрителей.

Антон Дьяков: Пока это удел любителей авторского кино, ценителей, эстетов - тех, которые хотят чего-то другого, альтернативы. А к широкому зрителю действительно затруднен путь. Но какие-то попытки все-таки совершаются. Например, появляются альманахи в кинопрокате, онлайн-показы. Энтузиасты устраивают показы в культурных центрах, библиотеках, встречи с авторами. У меня есть надежда, что успешная история с "БоксБалетом" хоть чуть-чуть поспособствует смычке зрителей с авторским кино.

Увидим ли его в прокате?

Антон Дьяков: Слышал, что студия нашла прокатчика, который будет заниматься продвижением фильма по России и по миру. Подробностей не знаю.

Хотели бы вы, чтобы ваши мультфильмы стали народными?

Антон Дьяков: Любовь народа не купишь, не закажешь. Это данность, она либо есть, либо нет. Наш легендарный режиссер-мультипликатор Эдуард Назаров имел народную любовь, не прикладывая для этого специальных усилий. И это здорово. Будешь заниматься своим продвижением - окажешься посмешищем.

Вы следите за тем, кто получает "Оскар" в этой номинации?

Антон Дьяков: Не слежу - нет у меня такого фетиша.

Как вы считаете, какими критериями сегодня должен обладать фильм, чтобы попасть на престижный фестиваль?

Антон Дьяков: Я, конечно же, не знаю никаких критериев, не увлечен этим вопросом. Представляю, что некие академики, уважаемые, известные режиссеры, отсматривают фильмы в течение года. Поскольку получаю сейчас теплые отзывы о фильме, то могу только догадаться, что же определило выбор моей работы.

В этом году на "Оскаре" впервые будет зрительское голосование. Как вы относитесь к этому нововведению?

Антон Дьяков: Наверное, это прекрасно - если честно и прозрачно. Я не особо хвастаюсь своими призами, но могу сказать, что, верите или нет, - но самый часто получаемый приз у меня - по итогам зрительского голосования. И мои предыдущие фильмы, и "БоксБалет" получали такие призы вдогонку к призам жюри.

Мечта любого художника

Финал у фильма открытый. Возможно, будет продолжение?

Антон Дьяков: Нет. В этом открытом финале есть смысл. Мне хотелось, чтобы зритель "погулял" с фильмом, пожил. У каждого свое кино: а что же с героями будет дальше? Счастливый финал или трагический? И если вы задаете себе этот вопрос, я считаю, что все сделал правильно. Я уважаю зрителя и стимулирую его на размышления. Не хочу разжевывать, знаю, что он не дурак, способен мыслить.

Есть такие фильмы, которые ты посмотрел - и тут же забыл. И даже если потом будешь пересматривать - это будет словно белый лист. Меньше всего хотел, чтобы моя работа была такой.

Моя задача состояла в том, чтобы средствами мультипликации углубиться в отношения героев, и я дерзко надеюсь на то, что зрители поймут неочевидный мотив - у моих героев гораздо больше общего, нежели противоположного. Мы часто ведёмся на внешнее, а многое определяет внутреннее. Фокус на внутреннем я и стремился в этой работе словить.

Вы работали над картиной в Петербурге. Хочется ли вернуться сюда?

Антон Дьяков: Я мог бы работать в Москве, набрать группу, а что-то делать удаленно в Питере на "Мельнице", но я принял решение поехать на студию, и это оказалось правильным. Около года провел там, и это другой опыт. Я много чего нового узнал об устройстве больших студий, познакомился с прекрасными людьми, классными аниматорами. Кроме того, сам Петербург, его энергия близки мне. Хотелось почувствовать этот город. Не как обычно бывает: приехал на неделю, ошалело гуляешь - и обратно в Москву. Годами сложившаяся карта действий в Питере. А вот когда ты там работаешь - это другое дело. У меня поначалу был легкий диссонанс: я же в Питере, но почему не гуляю по Невскому и не стою в очереди в Эрмитаж? А сижу в студии и что-то должен делать. В голове не укладывается…

Студия создала мне хорошие условия. Я был занят только этой работой, мне предоставили все, что нужно. Это мечта любого художника, когда у тебя есть возможность делать то, что хочешь. Да еще и в таком великом городе.

Я уверен, что мы сделаем что-то еще. Есть идеи, сценарии, над которыми работаю.

Чем вы сейчас занимаетесь? Пишете или снимаете?

Антон Дьяков: У меня период писанины. В работе несколько сценариев. Закончил одну работу - мой маленький независимый фильм, совершенно в другой стилистике нежели "БоксБалет", заход в радикальные вещи. Оформляю свои сценарные идеи. Процесс интересный, отдаюсь ему всецело, кайфую. Придумывать, писать - это самое интересное.