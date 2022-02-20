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20.02.2022 16:29
Рубрика: Власть

Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина

Текст: Кира Латухина

Чтобы доказать правоту президента России, Кремль готов делать все, что угодно. В том числе и передавать информацию с закрытой части переговоров.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина

Как заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чиновники из французского МИДа не раз уже допускали утечки бесед на высшем уровне. "Наши французские коллеги - причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции - но коллеги из министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали", - сказал Песков.

И когда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что на переговорах Владимир Путин якобы сказал Эммануэлю Макрону, что "законопроект" о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет, Песков заявил, что практика обнародования закрытых переговоров неправильная, нюансы беседы были искажены и зачитал журналистам отрывок из стенограммы, из которого ясно, что Путин пояснил, что это не "законопроект", а "инициатива".

"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать что угодно", - сказал Песков.

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