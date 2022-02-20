Байден проведет заседание Совета нацбезопасности из-за обострения на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 20 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности США, на котором обсудят ситуацию на востоке Украины.

Соответствующее решение было принято американским лидером, который продолжает следить за происходящим. "Команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий", - добавила Псаки (цитата по ТАСС). Она отметила, что Байдену также доложили об итогах встреч, которые вице-президент США Камала Харрис провела в Мюнхене.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины.

"Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. Неудобная правда для Вашингтона", - написал народный избранник в своем Telegram-канале.