Слуцкий: Байден дает перевернутую картину ситуации на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Украины.

"Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины ... Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей - стариков, женщин и детей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для этих граждан Байден, рассуждающий о "злодейке-России", которая сегодня принимает мирное население ЛНР и ДНР, "должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья".

"Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. По поручению президента Путина беженцам окажут материальную помощь. В регионы, которые будут их принимать, уже устремились сотни волонтеров. Но все это неудобная правда для Вашингтона", - добавил Слуцкий.

На фоне обострения ситуации в Донбассе президент США уже второй раз за неделю выступил с телеобращением по Украине. Джозеф Байден вновь произнес мантры о "российском вторжении". Представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на его выпады: "Самое чудовищное - ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?".

Также он добавил, что Слуцкий заявил, что Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что Россия не может позволить Киеву при покровительстве Запада "истреблять русскоговорящее население Донбасса, большинство из них - наши сограждане".

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что все заявления, звучащие из стран Запада, о якобы планируемом "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой. Министр обратил внимание, что "прогнозы" извергаются ежедневно. "Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля", - отметил глава МИД.

В Кремле неоднократно опровергали заявления о стягивании войск к границе с Украиной. "Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны​​​. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр обороны докладывал президенту, что фаза учений в прилегающих к границе с Украиной районах в Крыму подходит к концу и соединения возвращаются в места постоянной дислокации, напомнил он.