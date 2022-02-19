Новости

ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР 03:20
В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса 03:18
Ростовская область получит более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев 03:12
В Хабаровске СУ СК подозревает главу МУП в подлоге и мошенничестве 03:11
Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям 02:53
Слуцкий: Байден дает перевернутую картину ситуации на Украине 02:30
Байден назвал "не самым мудрым" решение Зеленского отправиться в Мюнхен 02:12
Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией 02:08
Захарова: Байден проигнорировал истинное положение дел жителей Донбасса 01:46
Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек 01:43
В Луганске прогремел второй взрыв 01:02
В Луганске произошел сильный взрыв 00:32
В ДНР эвакуируют больницы в прифронтовых районах 00:26
ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево в ДНР 00:25
Британия переводит свое посольство на Украине из Киева во Львов 18.02.2022
Блинкен принял предложение Лаврова о встрече 23 февраля 18.02.2022
Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы 18.02.2022
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса 18.02.2022
Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью 18.02.2022
В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса 18.02.2022
Глава Роспотребнадзора вылетела в Ростовскую область для приема беженцев 18.02.2022
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности 18.02.2022
Центробанк ДНР продолжает работу в нормальном режиме 18.02.2022
В регионах России сообщили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 18.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по взрыву в Донецке 18.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
19.02.2022 02:30
Рубрика: Власть

Слуцкий: Байден дает перевернутую картину ситуации на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Украины.

"Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины ... Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей - стариков, женщин и детей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для этих граждан Байден, рассуждающий о "злодейке-России", которая сегодня принимает мирное население ЛНР и ДНР, "должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья".

"Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. По поручению президента Путина беженцам окажут материальную помощь. В регионы, которые будут их принимать, уже устремились сотни волонтеров. Но все это неудобная правда для Вашингтона", - добавил Слуцкий.

На фоне обострения ситуации в Донбассе президент США уже второй раз за неделю выступил с телеобращением по Украине. Джозеф Байден вновь произнес мантры о "российском вторжении". Представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на его выпады: "Самое чудовищное - ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?".

Также он добавил, что Слуцкий заявил, что Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

Он подчеркнул, что Россия не может позволить Киеву при покровительстве Запада "истреблять русскоговорящее население Донбасса, большинство из них - наши сограждане".

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что все заявления, звучащие из стран Запада, о якобы планируемом "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой. Министр обратил внимание, что "прогнозы" извергаются ежедневно. "Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля", - отметил глава МИД.

В Кремле неоднократно опровергали заявления о стягивании войск к границе с Украиной. "Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны​​​. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр обороны докладывал президенту, что фаза учений в прилегающих к границе с Украиной районах в Крыму подходит к концу и соединения возвращаются в места постоянной дислокации, напомнил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила
Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Взрыв и пожар на газопроводе в Луганске признали диверсией
Из Донбасса в Ростовскую область эвакуировали около 3400 человек
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД