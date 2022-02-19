Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила

Предсказуемо Байден снял с ВСУ всякую ответственность за эскалацию. Судя по его категоричным заявлениям, что бы Киев ни сделал - США будут обвинять Москву и республики Донбасса. Как ранее сделала и его пресс-секретарь Дженнифер Псаки, Байден отказался называться происходившее в Донбассе геноцидом.

"Самое чудовищное - ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?", - прокомментировала его речь официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Президент США рассказал, что перед выступлением поделился этими оценками в ходе переговоров с конгрессменами от обеих партий, а затем - с лидерами стран-союзниц по НАТО. Судя по речи, Байден очень хочет убедить в том, что как внутри США, так и в диалоге Вашингтона с союзниками нет никаких разногласий в позиции по Украине. Глава Белого дома за несколько минут по меньшей мере трижды повторял слова о "единстве" и "решимости" Запада.

В остальном же глава Белого дома практически слово в слово повторил сделанные во вторник заявления: США готовы "защищать каждый дюйм НАТО", по Украине хотят переговоров и свои войска направлять туда не собираются, но и дальше поддержат ее как в военной, так и в других сферах. Байден похвастался "рекордной" военной помощью ВСУ за последнее время на сумму свыше 600 миллионов долларов.

Президент США вновь произнес мантры о "российском вторжении", выразив уверенность в том, что оно начнется на следующей неделе и решение об этом якобы уже принято. На вопрос журналистов о том, откуда такая уверенность, ответ был традиционным - таковы данные американской разведки. Байден опять озвучил угрозы введения масштабных санкций против России.

Президент США рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля (ранее Белый дом заявлял, что они планируются на 23 февраля), но увязал их организацию с тем, как будут развиваться события в Донбассе.

Практически все это Байден говорил и в первом обращении в минувший вторник. "Мы вам не враг", - обращался он к российскому народу, в то время как Конгресс США разрабатывает все новые проекты масштабных санкций против России. Заверяя в мирных намерениях, он утверждал, что у США и НАТО на Украине нет ракет, как и планов размещать их там, а также американцы не собираются воевать на Украине. Но все эти заверения звучат только на словах, которые Вашингтон отказывается подкреплять юридическими гарантиями безопасности, как того требует Москва. И хотя Байден говорил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины, американские военно-транспортные самолеты за последние недели доставили для ВСУ сотни тонн вооружений и боеприпасов, а Пентагон дополнительно перебросил в Восточную Европу 3 тысячи солдат.