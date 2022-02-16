Президент США Байден обратился к россиянам: Вы не наши враги

Президент США Джо Байден во время своего обращения к нации неожиданно адресовал несколько слов россиянам.

"Вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны", - сказал хозяин Белого дома (цитата по РИА Новости).

Он также напомнил, что россияне и украинцы - братские народы, которые 77 лет назад вместе сражались, чтобы "положить конец самой страшной войне в истории". Россию и Украину много что связывает: общая культура, история.

Американский лидер пообещал, что Вашингтон не будет размещать ракеты на Украине.

Президент России Владимир Путин также заявил, что Москве война не нужна. "Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - подчеркнул российский лидер.

Ранее в МИД РФ отметили, что 15 февраля 2022 года войдет в историю, как день провала западной пропаганды войны. "Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - написала в Telegram-канале Мария Захарова - официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.