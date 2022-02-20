Припарковался в луже, а колеса вмерзли в лед. Что делать

Температура около нуля может преподнести неприятный сюрприз автомобилистам. Вот только один из малоприятных сценариев - вечером припарковал машину в луже, а наутро обнаруживаешь, что резко похолодало, и колеса буквально вмерзли в лед. Как выбраться из ледяного капкана, не повредив автомобиль?

Если колеса вашей машины буквально вросли в лед после резкого похолодания, первое, что следует сделать - это оценить серьезность проблемы.

Для этого заводим и прогреваем мотор, и пытаемся тронуться. Не исключено, что за ночь лужа покрылась лишь поверхностным, а потому тонким слоем льда, с которым автомобиль в большинстве случаев справится. Как бы то ни было, пытаясь выехать, не насилуйте мотор и следите за поведением машины. Если при попытках тронуться двигатель глохнет или "корма" сильно проседает в момент начала движения - это признаки того, что примерзли либо колеса, либо, что еще хуже, - колеса вместе с тормозными механизмами.

Неправильный алгоритм

Прежде всего, убедившись, что машина обездвижена и отказывается ехать, не пытайтесь сломать лед силовым способом, увеличивая подачу газа. Это чревато сразу несколькими серьезными проблемами. В частности, высока вероятность, что сорвутся фрикционные накладки тормозных колодок, что затем приведет к заклиниванию колеса.

Не исключены также повреждения креплений колодок. Кроме того, силовой вариант провоцирует серьезные нагрузки на элементы трансмиссии и прежде всего на приводы колес и сцепление, что может вызвать поломку этих элементов.

Не стоит также просить взять вас на буксир соседей по парковке или проезжающих автомобилистов. Выдергивать машину из льда, как репку из грядки, неразумно ввиду урона, который могут понести узлы трансмиссии и тормозной системы.

Иными словами, брутальные методы решения проблемы - не из лучших, тем более что шансы выбраться из ледяного плена при такой методе малы, а вероятность нанести вред автомобилю, наоборот, велика.

Как действовать правильно

Если машина попала в ледяную ловушку около вашего дома, поднимитесь в квартиру и наберите пару ведер теплой воды. Ею нужно будет пролить пространство вокруг колес, не забывая оперативно отметать растаявший лед, чтобы вода не замерзла снова.

Иногда процесс серьезно ускоряет добавление в воду нескольких пачек соли. Сами по себе такие реагенты, кстати, тоже способны справиться со льдом, но без горячей воды процесс устранения льда займет гораздо больше времени.

За неимением кипятка можно попробовать пролить колеса, тормозные механизмы и поверхность льда "незамерзайкой", однако, как показывает практика, последний способ не самый эффективный.

Также в ряде случаев для ускорения процесса можно и нужно вооружиться лопатой и разбить лед там, куда не добрался кипяток или реагенты. Однако будьте максимально осторожны - не повредите в своем рвении кузов, диски и резину. Наконец, известны также случаи, когда колеса вырывали изо льда, поднимая машину с помощью домкрата и даже спуская и накачивая поочередно все колеса.

Что делать, если примерзли также и тормозные колодки

Случается, что вы освободили колеса от льда, нажимаете на газ, а машина по-прежнему не едет. Или, как вариант, начинает движение, и ее ведет в сторону. Это означает, что примерзли все или как минимум одна тормозная колодка.

Здесь на помощь опять придет горячая или теплая вода. Вполне действенный вариант - залить ее в целлофановые пакеты и обложить ими тормозные механизмы. Колеса или одно из колес при этом в ряде случаев придется снять, использовав домкрат. Причем, последняя процедура будет практически неизбежной, если примерзли задние колодки барабанных механизмов.

Как вариант, можно попытаться растопить лед, используя аккумуляторный строительный фен, или обычный бытовой фен, если есть возможность запитать его от соседей или от розетки на 220 В, которая есть у некоторых счастливых владельцев недешевых автомобилей.

Если отогревать приходится задние барабанные тормоза, в ряде случаев помимо проливки горячей водой может помочь простукивание "барабанов". Бить нужно настойчиво, но не слишком сильно через деревянный брусок и желательно не очень тяжелым молотком.

Еще один действенный способ растопить лед на тормозных механизмах - использовать выхлоп. Здесь вам в помощь любой патрубок (например, от пылесоса или шланга). Заводим мотор, надеваем трубку на выпускной патрубок и направляем струю теплого воздуха на тормозные механизмы.

После водно-отопительных процедур, даже если колодки не отмерзли, можно вновь попробовать силовой метод - заставить машину тронуться, плавно нажимая на газ. Риск повредить тормозные механизмы будет в данном случае гораздо ниже. Ведь если горячая вода и не убрала обледенение полностью, она явно уменьшила его площадь и ослабила хватку. И наконец, если вам удалось "сорвать" лед с тормозов, сразу проделайте несколько километров, чтобы просушить тормоза и не дать им примерзнуть снова.