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20.02.2022 13:03
Рубрика: Власть

Еще шесть поездов перевезут в регионы России 5 тысяч беженцев из Донбасса

Текст: Тимофей Борисов
Сегодня во второй половине дня в Воронеж и Курск прибудут сразу несколько поездов с эвакуированными гражданами из ЛДНР. Как сообщалось ранее, сегодня утром в Воронеж прибыл первый поезд с беженцами.

"За ночь три железнодорожных состава, порядка двух тысяч человек, направлены в Воронежскую и Курскую области. Мы полностью наладили схему доставки, логистику передвижения людей и этим сейчас руководствуемся. Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - заявил сегодня после очередного заседания правкомиссии по ЧС врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Фото: Тимофей Борисов/ РГ

По данным МЧС, сегодня железнодорожным транспортом будет доставлено свыше 2,8 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей.

О своей готовности разместить беженцев заявили уже 30 российских регионов.

"В настоящее время в 98 ПВР размещены порядка 6,5 тысяч человек, в том числе 2,7 тысяч детей. В готовности к приему граждан на территории Ростовской области 90 ПВР вместимостью 7,5 тысяч человек. В ПВР проводится регистрация и распределение всех прибывающих, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Фото: Тимофей Борисов/ РГ

Медиками проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Положительных тестов на коронавирус не выявлено. В случае необходимости будет проводиться вакцинация прибывающих граждан.

Для оказания экстренной психологической помощи населению Луганской и Донецкой областей Украины на территории Ростовской области работают 29 специалистов психологической службы МЧС России. Всего к работе в регионах задействованы 65 психологов, дополнительно будут привлекаться и специалисты-волонтеры. Психологическая помощь оказана в 487 случаях, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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