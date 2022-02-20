Еще шесть поездов перевезут в регионы России 5 тысяч беженцев из Донбасса

"За ночь три железнодорожных состава, порядка двух тысяч человек, направлены в Воронежскую и Курскую области. Мы полностью наладили схему доставки, логистику передвижения людей и этим сейчас руководствуемся. Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - заявил сегодня после очередного заседания правкомиссии по ЧС врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Фото: Тимофей Борисов/ РГ

По данным МЧС, сегодня железнодорожным транспортом будет доставлено свыше 2,8 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей.

О своей готовности разместить беженцев заявили уже 30 российских регионов.

"В настоящее время в 98 ПВР размещены порядка 6,5 тысяч человек, в том числе 2,7 тысяч детей. В готовности к приему граждан на территории Ростовской области 90 ПВР вместимостью 7,5 тысяч человек. В ПВР проводится регистрация и распределение всех прибывающих, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Фото: Тимофей Борисов/ РГ

Медиками проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Положительных тестов на коронавирус не выявлено. В случае необходимости будет проводиться вакцинация прибывающих граждан.

Для оказания экстренной психологической помощи населению Луганской и Донецкой областей Украины на территории Ростовской области работают 29 специалистов психологической службы МЧС России. Всего к работе в регионах задействованы 65 психологов, дополнительно будут привлекаться и специалисты-волонтеры. Психологическая помощь оказана в 487 случаях, сообщили в пресс-службе МЧС России.