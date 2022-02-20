Подмосковье отправит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

В Подмосковье сформированы пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Как сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", председатель облдумы Игорь Брынцалов, помощь будет отправлена в Ростовскую область в начале следующей недели. Пункты сбора открыты в Балашихе, Реутове, Щелкове и Люберцах. В первую очередь принимаются средства личной гигиены, чай, сахар, другие продукты первой необходимости. Беженцам также привезут одеяла и постельное белье.

Ранее власти региона выразили готовность принять на своей территории около 1 500 жителей республик Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома.