Приехавшие в Воронеж беженцы заселились в детский лагерь

Жители Донецкой народной республики (ДНР) в вагоне поезда на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Первым делом их повели в столовую - накормить чем-то средним между завтраком и обедом.

- Мы ждали их еще ночью, приготовили на всякий случай сухой паек. А ранним утром уже начали готовить горячую еду, - рассказал "РГ" директор лагеря Сергей Скоробогатов.

Расконсервировали лагерь и подготовили его к приему беженцев менее чем за сутки. Опыт есть - в 2014 году здесь уже жили люди из Донбасса. Привезли кровати, постельное белье, расставили и разложили все в двух отапливаемых корпусах. В основном по 5-6 кроватей в комнате, но есть и маленькие одноместные.

- Это для мам с грудничками или одиноких пожилых людей, - пояснил Скоробогатов.

После еды гостей расселят по комнатам, дадут время помыться и разложить вещи. Затем каждого обследуют врачи - бригада медиков в лагерь уже приехала. После этого представители городских властей поговорят с каждым приехавшим, чтобы выяснить их нужды.

- Что-то уже завезли или доставим в ближайшее время: начиная от зубных щеток и масок, заканчивая стиральными машинами и утюгами. Наша задача - обеспечить людям, попавшим в трудные условия, максимальный комфорт и уют, - рассказала заместитель главы города по социальным вопросам Надежда Савицкая.

В "Голубом экране" вместе с людьми из ДНР будут жить волонтеры - студенты педотрядов. Они работали здесь, хорошо знают лагерь и окрестности. Их задача - помочь гостям в решении их бытовых вопросов: начиная от того, где находится медпункт или продуктовый магазин и вплоть до одолжить зарядку для телефона.