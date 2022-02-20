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20.02.2022 14:00
Рубрика: Культура

В Театре имени Моссовета поставили "Общагу-на-крови"

Текст: Наталья Лебедева
В репертуаре Театра имени Моссовета появилось новое название - "Общага-на-крови" по одноименному роману Алексея Иванова. Дипломный спектакль мастерской Андрея Кончаловского в ГИТИСе поставила режиссер Олеся Невмержицкая.
Фото: Евгения Сирина Фото: Евгения Сирина
Фото: Евгения Сирина

Роман Алексея Иванова, написанный еще в 1992 году тогда еще 24-летним сочинителем и студентом Уральского государственного университета, был впервые опубликован лишь 14 лет спустя. Получилась книга о молодости, которая выпала на слом эпох.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана
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В центре сюжета как книги, так и пьесы, пятеро друзей, связанных любовью, дружбой и совместным проживанием в одном общежитии. Но герои в самый неподходящий момент оказываются на грани выселения из общежития. Неприятности и неожиданные обстоятельства накапливаются как снежный ком, испытывая на прочность мечты и идеалы молодых людей, вынужденно перешедших на "нелегальное положение".

А что же общага? Так это наш мир в миниатюре, где сконцентрированы все людские страсти, пороки, чаяния и духовные переживания. Это страшная система, которая загоняет обитателей общежития в тупик. Они хотят жить, а их вынуждают выживать. Но на то она и молодость, чтобы бесстрашно и безрассудно двигаться вперед. Спотыкаться, падать, вставать отряхиваться и идти дальше. Вот только дойти до конца суждено, увы, не всем.

Спектакль "Общага-на-крови" стал дипломной работой первого актерско-режиссерского курса Андрея Кончаловского в ГИТИСе. Актеров с героями роднит возраст, молодой студенческий задор и опыт общажной жизни. Компанию на сцене им составили молодые актеры Театра имени Моссовета. В спектакле играют Евгения Лях, Денис Зайнуллин, Дарья Балабанова, Кирилл Крутько, Ксения Комарова, Дарья Таран, Нил Кропалов и другие.

Фото: Евгения Сирина

"Я очень рад, что этот спектакль появился в нашем репертуаре. Наши артисты очень органично в него вписались, и теперь это уже продукт нашего театра. Это спектакль, в котором молодежь говорит о молодежи на понятном для них языке", - сказал корреспонденту "РГ" художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли.

Справка "РГ"

За экранизацию книга Алексея Иванова "Общага-на-Крови" взялся режиссер Роман Васьянов. Мировая премьера фильма "Общага" состоялась в июне 2021 года на XXIV Шанхайском международном кинофестивале. Онлайн-премьера прошла 26 сентября.

В главных ролях Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Алена Михайлова, Никита Ефремов и другие. "Мой фильм про прошлое, но он очень рифмуется с тем, что происходит сейчас - тема свободы и несвободы актуальности не теряет. Драматургически 1984 год, в котором разворачивается действие, помог обострить ощущение застоя. Но если внимательно послушать, какие стихи читает мой герой Иван, они отзываются и в настоящем", - рассказывал Роман Васьянов о своем фильме.

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