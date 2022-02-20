Минюст направит мобильные пункты для юридических консультаций граждан, прибывших из ДНР и ЛНР

В Ростовскую область скоро прибудут мобильные пункты государственных юридических бюро для оказания юридической помощи жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным из республик.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, сотрудники Минюста России и специалисты государственных юридических бюро окажут оперативную юридическую помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. "Специальные автомобили для организации выездных пунктов юридической помощи направились из Волгоградской, Тамбовской области и Краснодарского края в Ростовскую область, - рассказали в Минюсте. - Автомобили специально оборудованы для проведения выездных консультаций, оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан".

В ведомстве напоминают, что в ноябре прошлого года премьер-министр России подписал распоряжение о выделении бюджетных средств для закупки 30 специальных автомобилей, на базе которых будут оборудованы мобильные пункты для оказания бесплатной юридической помощи. Такие машины используются, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам, поясняют в Минюсте.