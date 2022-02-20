Сенатор от Крыма оценил угрозу Зеленского вернуться к ядерному оружию

Международное сообщество не позволит Киеву вернуться к статусу страны, обладающей ядерным оружием. Против этого выступят не только Россия, но и западные партнеры Украины. Такое мнение РИА Новости высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума и вернуться к статусу державы, обладающей ядерным оружием не больше чем пустая болтовня и попытка запугивания и России и стран Запада.

- Это просто заявление, Украина не может выйти из меморандума, - сказал Цеков. - Кто-то разве позволит создавать ей ядерное оружие? Ни Россия не позволит, ни другие страны.

При этом, отметил сенатор, никого эти угрозы не пугают, а в действительности Зеленский таким образом лишь вредит своей стране. Цеков выразил сочувствие украинскому народу, имеющему такого лидера.

Напомним, что выступая на Мюнхенской конференции в Германии Владимир Зеленский заявил, что Киев инициирует встречу стран-участниц Будапештского меморандума для обсуждения безопасности Украины. Зеленский заверил, что если его страна не получит убедительных гарантий безопасности, то Киев будет вправе считать Будапештский меморандум неработоспособным и поставить под сомнение все достигнутые в нем пакетные соглашения.