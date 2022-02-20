Россияне отказываются от покупки автомобилей по новым ценам

Автомобили дорожают практически без остановки, становясь россиянам не по карману. Вот уже несколько месяцев дилеры наблюдают падение спроса, который, тем не менее, еще превосходит предложение, а значит, цены продолжат расти и дальше.

Автомобиль - снова роскошь?

Россияне массово отказываются от покупки автомобилей из-за рекордного роста цен и дефицита машин у дилеров. Как показал опрос, проведенный порталом "Дром", почти половина респондентов (46%), которые хотели бы приобрести автомобиль, откладывают сделку из-за высоких цен. Только 22% опрошенных россиян настроены на покупку машины в текущем году, причем 17% будут искать варианты на вторичном рынке и лишь 5% планируют стать владельцами новых автомобилей.

О снижении трафика в дилерских центрах свидетельствует и индекс контрактования РОАД, который в январе 2022 сократился на 20%, с учетом данных о расторжении контрактов. Как отмечают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", эта тенденция продолжается с конца октября 2021 года, но в последнее время усилена растущей заболеваемостью в стране омикрон-штаммом.

По словам аналитика "Дрома" Даниила Бутова, прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего "железного коня".

"Мы уже привыкли, что нестабильность рождает спрос на товары длительного потребления. По моим ощущениям, спрос на автомобили будет достаточно изменчивым, и наибольший уровень цен будет как раз в нестабильной ситуации. Но если потребитель будет отказываться от приобретения автомобилей в существенных масштабах, то это будет заметно производителям и тогда появятся скидки на автомобили. К счастью или к сожалению, мы работаем в рынке, который регулирует сам потребитель", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Цены уходят в небо

Фото: Istock

Что касается цен, в прошлом году средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла порядка на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше - 35-40%, учитывая дилерские "накрутки", гласят данные агентства "Автостат". Несмотря на продолжающееся падение спроса, автомобили недавно вновь подорожали - в начале года автопроизводители традиционно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов.

Так, в январе 2022 года цены выросли на автомобили 32 брендов, говорится в исследовании "Авто.ру". По сравнению с декабрем прошлого года их стоимость увеличилась в среднем на 1,8%, а относительно января 2021-го "прибавка" составила уже 13%.

Сильнее других моделей за месяц подорожал электрический Porsche Taycan - на 20% или минимум 1,4 млн рублей. Дело в том, что с 1 января в России отменили "нулевую" пошлину на импорт электромобилей и теперь она составляет 15%. Впрочем, ценники на другие "электрички" пока что остались без изменений. Среди наиболее популярных в России автомобилей заметно подорожали Kia Seltos (+4,1%, до 70 тыс. руб.), Lada Vesta (+3,6%, до 82 тыс. руб.), Skoda Karoq (+3,5%, до 72 тыс. руб.), Lada Granta (+3,2%, до 57 тыс. руб.).

"В рамках ежегодной инфляции ценники на автомобили отечественных производителей увеличились на 5-8%, на импортные модели - на 20%. Однако реальная стоимость машин в автосалонах оказывается на 30% больше по причине того, что многие дилеры включают в нее дополнительное оборудование, зачастую по сильно накрученным ценам. Рост стоимости металлов, полимеров, каучука, дефицит полупроводников и магния могут стать причиной очередного удорожания всего процесса производства новых автомобилей в России, и за текущий год прайсы могут увеличиться еще на 12-15%", - прогнозирует генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Как считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, тенденция роста цен в дальнейшем будет сохраняться (примерно до 20% в 2022 году), поэтому приобретать автомобиль лучше сейчас, ведь стабилизации можно ожидать не раньше 2023 года.

Ставки растут

Фото: Istock

Между тем, в условиях непрекращающегося роста цен на авторынке россияне, желающие обновить машину, остаются практически без шансов накопить на новый автомобиль.

В результате большинство покупателей предпочитает взять автокредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско. Тем более что в перспективе нескольких лет, когда будет выплачиваться заем, она может с лихвой покрыть рост цен на новые машины. Кроме того, автокредит позволяет получить скидку от дилера, что в нынешних рыночных условиях большая редкость.

В то же время автокредиты становятся дороже для потребителей из-за повышения ключевой ставки ЦБ. На этой неделе Банк России в очередной раз увеличил ключевую ставку, которая теперь составляет 9,5%, тогда как еще весной прошлого года она была ниже более чем в 2 раза - 4,25%.

По мнению директора по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлии Овчинниковой, продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ неизменно приведет к повышению ставок по кредитным продуктам, в том числе и на авторынке.

"Недавно ключевая ставка подросла в очередной раз, и, по нашим прогнозам, этот раз в 2022 году будет не последним. С учетом того, что только с использованием кредитов - целевых и потребительских - сегодня реализуется около 60% легковых машин, можно сделать вывод: лучшего времени для обновления личных и корпоративных парков в этом году уже не будет", - резюмирует генеральный директор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова.